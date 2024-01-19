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Ставшая мамой в пятый раз Жорабаева рассказала, каким заботливым отцом является ее муж

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Певица Алтынай Жорабаева
Певица Алтынай Жорабаева: Instagram.com/altynaizhorabayeva

45-летняя казахстанская певица Алтынай Жорабаева, которая недавно родила пятую дочь, пообщалась со своими подписчиками в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале января Алтынай Жорабаева родила дочь. Она рассекретила имя девочки и показала фото из роддома. Заботливый супруг устроил ей и новорожденной яркую выписку. Певица решила рассказать о том, каким заботливым папой является ее муж Алишер.

Алтынай показала фото с выписки и поведала, что любящий отец хотел поскорее уехать домой с дочерью, он переживал, что его ребенок устал.

"В этот момент Алишер хочет побыстрее поехать домой и говорит мне: "А что так долго? Давай быстрее домой, Амина устала. Может, мы с Аминой поедем домой? Вы сами, не торопясь приедете?" - поделилась знаменитость.

Сторис Алтынай Жорабаевой
Сторис Алтынай Жорабаевой. Скриншот: instagram.com/altynaizhorabayeva

Жорабаева также ответила тем, кто пытается исправить имя ее дочери.

"Почему мы все так любим кого-то поправлять? По документам и так она Амина Алишеркызы, не Әмина, мы назвали ее Амина", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056473-stavshaya-mamoy-v-pyatyy-raz-zhorabaeva-rasskazala-kakim-zabotlivym-ottsom-yavlyaetsya-ee-muzh/

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