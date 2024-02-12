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"Исламу повезло с папой, а мне - с мужем": Ерке Есмахан поделилась теплыми кадрами

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Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, которая не так давно стала мамой во второй раз, поделилась в соцсети новыми теплыми кадрами с мужем и сыном, передает NUR.KZ.

Недавно Ерке Есмахан с семьей отдохнула на Мальдивах, теперь же певица, ее дети и супруг - исполнитель Raim - уже дома. Ерке показала в сторис супруга, прогуливающегося с коляской.

"Мои дорогие. В выходной день отец и сын прогулялись на свежем воздухе часа два. Я сняла их, когда они возвращались домой. Исламу повезло с папой, а мне - с мужем. Благодарю Аллаху", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в ноябре прошлого года Ерке Есмахан родила второго сына, которого дали имя Ислам. В начале января Ерке Есмахан провела ребенку обряд "қырқынан шығару". Недавно певица заявила, что соскучилась по сцене. Она также рассказала, сколько людей работает на нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060420-islamu-povezlo-s-papoy-a-mne-s-muzhem-erke-esmahan-podelilas-teplymi-kadrami/

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