"Исламу повезло с папой, а мне - с мужем": Ерке Есмахан поделилась теплыми кадрами

39-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, которая не так давно стала мамой во второй раз, поделилась в соцсети новыми теплыми кадрами с мужем и сыном, передает NUR.KZ.

Недавно Ерке Есмахан с семьей отдохнула на Мальдивах, теперь же певица, ее дети и супруг - исполнитель Raim - уже дома. Ерке показала в сторис супруга, прогуливающегося с коляской.

"Мои дорогие. В выходной день отец и сын прогулялись на свежем воздухе часа два. Я сняла их, когда они возвращались домой. Исламу повезло с папой, а мне - с мужем. Благодарю Аллаху", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в ноябре прошлого года Ерке Есмахан родила второго сына, которого дали имя Ислам. В начале января Ерке Есмахан провела ребенку обряд "қырқынан шығару". Недавно певица заявила, что соскучилась по сцене. Она также рассказала, сколько людей работает на нее.