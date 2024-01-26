"Честно, ничего не делаю": Ерке Есмахан рассказала, сколько людей работает на нее

Улетевшая отдыхать на Мальдивы Ерке Есмахан рассказала, кого из персонала взяла с собой на курорт. Также 39-летняя певица решила поделиться, сколько человек в общем работает на нее, передает NUR.KZ.

Накануне Ерке Есмахан показала трехкомнатную виллу, в которой они остановились на Мальдивах. Тогда же исполнительница поведала, что всего на острова их прилетело 7 человек. Как выяснилось, кроме ее супруга Райымбека Бактыгереева, двоих детей и младшего брата RaiM, с ними вместе находятся няня и помощница.

"Не думайте, что я утомляюсь", - со смехом написала популярная певица.

Ерке решила рассказать о тех, кто помогает ей в быту. Перед этим она посчитала важным подчеркнуть, что при необходимости она может делать все по дому сама, однако, не делает этого.

"Когда родился Ислам (сын Ерке Есмахан и RaiM - прим. ред.), у меня появилась помощница, которая убирает дом, стирает, гладит одежду, ходит за продуктами, готовит вкусную еду, в общем, делает все подобные вещи.

Есть водитель, который привозит и отвозит Муслима (старший сын Ерке Есмахан - прим. ред.) в школу и на тренировки. Плюс няня - это само собой. Рабочие вопросы решают два директора. Всем этим людям хочу выразить большую признательность", - пишет Есмахан.

Певица подчеркнула, что все эти комфортные условия ей помогает создавать ее супруг.

"Честно, ничего не делаю. Читаю книги, смотрю сериалы и фильмы, хожу на шопинг, делаю уход, и другие заботы исключительно для себя. Моя главная задача - быть возле Ислама, вовремя кормить его грудью и создавать настроение мужу. И все", - сказала Ерке.

Исполнительница хита "Аэропорт" попросила не считать ее ленивой.

"Быт у каждого разный, мне Всевышний послал его именно таким. Вам тоже желаю такого же уровня комфорта, как у меня", - заключила Ерке Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно певица показала собственные фотографии, сделанные на Мальдивах. "Не скажешь, что мама двоих детей", - отметили восхищенные поклонники.