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Ерке Есмахан заявила, что соскучилась по сцене

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

39-летняя Ерке Есмахан, ставшая мамой во второй раз в конце 2023 года, заговорила о возвращении на сцену. Певица выложила серию фото в вечернем наряде, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Қайда" соскучилась по сцене. В последней публикации Ерке сменила привычный домашний аутфит и спортивные костюмы на элегантный вечерний наряд.

Певица сфотографировалась в черном платье с белыми рукавами в форме цветов - настолько пышными, что они практически полностью закрыли ее тело от посторонних глаз.

"Хочу вернуться из "декретной" Ерке в певицу Ерке. Соскучилась по сцене, надеюсь, и вы по мне скучали", - пишет Есмахан.

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан родила второго сына в ноябре прошлого года. Мальчика назвали Ислам - имя объявил отец ребенка, музыкант RaiM. Недавно новорожденному малышу провели традиционный казахский обряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055894-erke-esmahan-zayavila-chto-soskuchilas-po-stsene/

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