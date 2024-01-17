Ерке Есмахан заявила, что соскучилась по сцене
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39-летняя Ерке Есмахан, ставшая мамой во второй раз в конце 2023 года, заговорила о возвращении на сцену. Певица выложила серию фото в вечернем наряде, передает NUR.KZ.
Исполнительница хита "Қайда" соскучилась по сцене. В последней публикации Ерке сменила привычный домашний аутфит и спортивные костюмы на элегантный вечерний наряд.
Певица сфотографировалась в черном платье с белыми рукавами в форме цветов - настолько пышными, что они практически полностью закрыли ее тело от посторонних глаз.
"Хочу вернуться из "декретной" Ерке в певицу Ерке. Соскучилась по сцене, надеюсь, и вы по мне скучали", - пишет Есмахан.
Ерке Есмахан родила второго сына в ноябре прошлого года. Мальчика назвали Ислам - имя объявил отец ребенка, музыкант RaiM. Недавно новорожденному малышу провели традиционный казахский обряд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055894-erke-esmahan-zayavila-chto-soskuchilas-po-stsene/