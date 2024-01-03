"Теперь буду гулять": Ерке Есмахан провела сыну обряд "қырқынан шығару"

39-летняя Ерке Есмахан отметила первую важную дату в жизни новорожденного сына - маленькому Исламу исполнилось 40 дней. Певица рассказала в Instagram, как это было, передает NUR.KZ.

Традиционный казахский обряд "қырқынан шығару" в семье музыкантов Ерке Есмахан и RaiM прошел скромно - певица рассказала, что празднование было тихим, в семейном кругу.

"40 дней Ислама мы отпраздновали очень тихо, сами, дома. Папа (певец RaiM - прим. ред.) сказал, что мы объединим все прошедшие радостные события в нашей семье и сделаем один той.

Самое главное, что я выдержала положенные 40 дней дома, ура! Теперь могу гулять", - радостно пишет молодая мама.

Ерке Есмахан о праздновании 40 дней сына. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Звезда также показала бэби-бокс, который приготовила на 40 дней сыну. Коробочка выполнена в синем цвете с позолоченным тиснением.

Бэби-бокс Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Ислам Райымбек появился на свет в конце ноября прошлого года. Комнату для сына знаменитый папа украсил своими руками.

Буквально через пару недель после родов Есмахан заговорила о третьем ребенке. Месяц со дня рождения ребенка RaiM и Ерке также отметили в узком семейном кругу.