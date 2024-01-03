"Теперь буду гулять": Ерке Есмахан провела сыну обряд "қырқынан шығару"
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39-летняя Ерке Есмахан отметила первую важную дату в жизни новорожденного сына - маленькому Исламу исполнилось 40 дней. Певица рассказала в Instagram, как это было, передает NUR.KZ.
Традиционный казахский обряд "қырқынан шығару" в семье музыкантов Ерке Есмахан и RaiM прошел скромно - певица рассказала, что празднование было тихим, в семейном кругу.
"40 дней Ислама мы отпраздновали очень тихо, сами, дома. Папа (певец RaiM - прим. ред.) сказал, что мы объединим все прошедшие радостные события в нашей семье и сделаем один той.
Самое главное, что я выдержала положенные 40 дней дома, ура! Теперь могу гулять", - радостно пишет молодая мама.
Звезда также показала бэби-бокс, который приготовила на 40 дней сыну. Коробочка выполнена в синем цвете с позолоченным тиснением.
Ислам Райымбек появился на свет в конце ноября прошлого года. Комнату для сына знаменитый папа украсил своими руками.
Буквально через пару недель после родов Есмахан заговорила о третьем ребенке. Месяц со дня рождения ребенка RaiM и Ерке также отметили в узком семейном кругу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053782-teper-budu-gulyat-erke-esmahan-provela-synu-obryad-qyrqynan-shygaru/