Блогер Айжан Байзакова переезжает из Алматы в Астану. Об этом молодая мама сообщила на своей официальной странице в Instagram и назвала причины, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2022 году, когда я приезжала в Астану на знакомство с родителями Нурбека, я дала слово папе Нурбека, что мы приедем к вам, когда появится ребенок. Говорила я это с надеждой, что они решатся переезжать лучше к нам, в нашу любимую Алмату", - написала автор популярного Instagram-блога.

По словам Айжан Байзаковой, со дня рождения ее сына Асада родители были рядом с ними в Алматы, к этому она привыкла и решила сдержать свое слово.

"Решение было тяжелым для меня, но я взвесила все за и против. Честно, я самый большой фанат Алматы, я всегда избегала Астану. Но дом там, где семья. Будем приезжать в гости.

Честно, пишу и плачу, мозг понимает, что это глупо, я же не в другую страну переезжаю, но душа болит. Я ничего не знаю об Астане, поэтому буду рада советам, что, где и куда.

Надеюсь, мы полюбим другу друга с этим городом, и я смогу тут поселить свой алматинский вайб", - написала блогер.

Она добавила, что никогда не уезжала из Алматы более чем на 2 недели.

Напомним, в ноябре 2023 года Айжан Байзакова стала мамой во второй раз - на свет появился мальчик. Ее супруг Нурбек Арыстан стал отцом впервые. У девушки также есть сын по имени Алан.

Позже появились кадры выписки из роддома. По словам Айжан, имя второму сыну выбрал отец ее мужа. Это его первый долгожданный внук. Родители супруга относятся к ней как к родной дочери и с нее "чуть ли не пылинки сдувают".

Недавно Нурбек опубликовал видео, на котором его жена расплакалась. Произошло это в ходе одной из обзорных экскурсий в Таиланде, куда пара прилетела на отдых с семьей.