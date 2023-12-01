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Ставшую мамой во второй раз Айжан Байзакову выписали из роддома (фото)

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Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Блогер Айжан Байзакова, которая на днях стала мамой во второй раз, рассказала, что ее выписали из роддома. А ее брат показал фото с выписки в Instagram, передает NUR.KZ.

На днях блогер и актриса Айжан Байзакова родила второго сына. Она поделилась видео из роддома.

В сторис Айжан написала, что они с малышом едут домой. А ее брат Алихан показал теплое фото, которое было сделано в момент выписки.

"Я опять стал дядей. Плюс один львенок. Айжан, Нурбек, спасибо", - подписал фото Алихан.

"Ты когда фотку заливал, только на себя смотрел, да?" - прокомментировала Айжан.

Пользователи соцсети пожелали малышу и его маме крепкого здоровья.

"Айжан прям счастлива видно. Всегда думала, что она в душе добрая, что и доказано с помощью любви. Она стала такой домашней, доброй и по-настоящему счастливой", "Какие все красивые, счастливые", "Как малыша назвали?", "Поздравляем! Крепкого здоровья!" - отмечено под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048716-stavshuyu-mamoy-vo-vtoroy-raz-ayzhan-bayzakovu-vypisali-iz-roddoma-foto/

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