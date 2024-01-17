"Проездила полмира, все еще удивляется": Байзакова расплакалась в Таиланде (видео)

Супруг Айжан Байзаковой опубликовал видео, на котором его жена расплакалась. Произошло это в ходе одной из обзорных экскурсий в Таиланде, куда пара прилетела на отдых с семьей, передает NUR.KZ.

Автор популярного Instagram-блога Айжан Байзакова показала подписчикам видео с экскурсии, на которую они с семьей отправились в Таиланде.

На двух внедорожниках они отправились в место, которым, по словам Байзаковой, режиссер Джеймс Кэмерон вдохновился для съемок фильма "Аватар". Судя по всему, два часа дороги стоили того - Айжан была явно восхищена увиденным. В какой-то момент эмоции переполнили блогершу, и она расплакалась.

Супруг Байзаковой, Нурбек Арыстан, опубликовал видео с плачущей супругой и подписал его так:

"Айжан искренне всегда всему радуется, никогда не скрывает свои эмоции! Несмотря на то, что проездила полмира, все еще удивляется!

Если человек умеет удивляться, восхищаться, радоваться красоте, этот человек счастливый, для него жизнь интересна, она всегда для него по-новому открывается", - пишет молодой человек.

Сама Байзакова сделала репост видео к себе на страницу, отметив, что тут она "плачет от счастья".

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