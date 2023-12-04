"С меня чуть ли не пылинки сдувают": Байзакова рассказала, как относятся к ней родители мужа

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, недавно ставшая мамой во второй раз, рассказала подписчикам в Instagram об отношении родителей мужа к себе и ее сыну Алану, передает NUR.KZ.

В конце ноября Айжан родила второго сына, а на днях ее и малыша выписали домой из роддома. Блогер рассказала, что ребенка назвали Асадулла.

"Выбрал имя папа Нурбека. Это его первый внук. Мне тоже понравилось, он классные имена выбирает. Еще для десятерых уже придумал.

Это их долгожданный внук, я очень ценю их отношение ко мне. Они ко мне относятся как к родной дочери, к Алану - как к родному внуку. С меня чуть ли не пылинки сдувают, почему я должна спорить насчет имени?" - написала она.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Айжан также ответила на вопрос, помогает ли ей муж смотреть за малышом. Блогер заявила, что ее супруг успевает помогать ей, заниматься их общим бизнесом и своими делами.

"Я еще больше в него влюбилась", - написала она.

Она также отметила, что большую поддержку ей оказывают родители мужа, которые сейчас гостят у них.

"Свекор и свекровь живут в Астане, но сейчас приехали к нам помочь с ребенком. Здесь будем отмечать 40 дней малышу", - рассказала Айжан.