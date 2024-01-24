"Нам так легче": Балжан Бидаш заявила, что они с экс-супругом заблокировали друг друга в соцсети
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Экс-солистка "КешYOU", певица Балжан Бидаш попросила фанатов в соцсети не пересылать ей публикации бывшего мужа - актера и продюсера Жахана Утаргалиева, передает NUR.KZ.
Жахан Утаргалиев сделал заявление в Instagram - разведенный мужчина признался, что после сильного землетрясения в Алматы понял, какая жена ему нужна. Он уверен, что его избранница должна быть верующим человеком.
Фанаты, все еще не теряющие надежду, что Жахан и Балжан сойдутся, отправили Балжан его публикацию. Однако певица отметила, что этого делать не стоило.
"Зачем вы отправляете мне его сторисы? Мы друг друга заблокировали. Нам так легче и лучше", - призналась она.
Артистка попросила больше не напоминать ей о бывшем супруге.
"Просьба к вам - не нужно мне отправлять все, что он выкладывает, рассказывать, что он делает, что говорит. Вера каждого человека пусть будет в его сердце", - резюмировала она.
Напомним, пара заключила брак по мусульманским традициям в декабре 2020 года. А в мае 2023 года Жахан и Балжан сыграли свадьбу в стиле 90-х. Осенью же стало известно, что артисты расстались.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057301-nam-tak-legche-balzhan-bidash-zayavila-chto-oni-s-eks-suprugom-zablokirovali-drug-druga-v-sotsseti/