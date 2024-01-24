"Я понял, какая жена мне нужна": разведенный Жахан Утаргалиев сделал заявление

Казахстанский актер и продюсер Жахан Утаргалиев, экс-супруг певицы Балжан Бидаш, заявил в сторис Instagram, что решил, на какой девушке женится, передает NUR.KZ.

Мы уже писали о том, как звезды шоу-бизнеса отреагировали на землетрясение в Алматы. Ну а продюсер и актер Жахан Утаргалиев сделал выводы после произошедшего ЧС.

"После прошлой ночи я понял, какая жена мне нужна. Она должна иметь веру в сердце. Должна всегда напоминать мне об Аллахе, рассказывать о жизни нашего пророка и вместе со мной отправиться в рай. Вы знаете, кому это отправить", - рассказал он.

Сторис Жахана Утаргалиева. Скриншот: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Напомним, в сентябре Балжан Бидаш подтвердила, что рассталась с мужем. Недавно Жахан Утаргалиев записал видеообращение к бывшей жене. Экс-солистка "КешYOU" отреагировала на него, заявив, что они давно попрощались.