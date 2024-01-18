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Звезда фильма "Дәстүр" показал свои детские фото

Опубликовано:

Ермек Шынболатов
Ермек Шынболатов. Фото: instagram.com/ermek_shinbolatovv

Казахстанский актер Ермек Шынболатов, сыгравший в нашумевшем фильме "Дәстүр" режиссера Куаныша Бейсекова, показал в соцсети свои архивные фотографии, передает NUR.KZ.

25-летний Ермек Шынболатов, прекрасно справившийся с главной ролью отрицательного героя в фильме-хорроре "Дәстүр", который затронул проблему бытового насилия, довольно открыт перед своими подписчиками. К слову, их становится с каждым днем все больше в Instagram.

Ранее он рассказал, какая сцена в фильме была для него самой сложной. Пользователи соцсети сравнили парня со звездой "Миллионера из трущоб" - британским актером индийского происхождения Девом Пателем. Они нашли сильное сходство во внешности актеров.

На этот раз Ермек выполнил просьбу подписчиков и показал свое детское фото.

"Вроде не изменился. Всем добра", - отметил актер.

Ермек Шынболатов в детстве
Ермек Шынболатов в детстве. Фото: instagram.com/ermek_shinbolatovv

Чуть позже Шынболатов выложил еще одно фото, на котором запечатлен совсем еще маленьким в джинсовом комбинезоне. Милый малыш непосредственно смотрит в камеру.

Отметим, что актер заявил, что готов попробовать себя в разных амплуа. Ему интересно открывать в себе новые грани и переживать судьбу своих героев.

Ермек Шынболатов в детстве
Ермек Шынболатов в детстве. Фото: instagram.com/ermek_shinbolatovv

Мы также писали, что режиссер фильма "Дәстүр" Куаныш Бейсеков на днях стал папой и устроил яркую выписку жене и новорожденной дочери из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056119-zvezda-filma-dastur-pokazal-svoi-detskie-foto/

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