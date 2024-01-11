Актера из фильма "Дәстүр" сравнили со звездой "Миллионера из трущоб"

Актер из нашумевшего отечественного фильма "Дәстүр" ответил на вопросы подписчиков в соцсети. Он рассказал, в каких жанрах кино хотел бы себя попробовать, передает NUR.KZ.

Фанаты отметили, что видят сильное сходство Ермека Шынболатова, сыгравшего главную роль в фильме-хорроре "Дәстүр", и звезды оскароносного фильма "Миллионер из трущоб".

"У вас есть внешнее сходство с Девом Пателем. Особенно улыбка и глаза", - заключили они.

У Ермека спросили, в фильмах каких жанров он хотел бы проявить свой талант.

"Мне интересны все жанры. Не хочется быть актером одного жанра", - признался 25-летний актер.

Сторис Ермека Шынболатова. Скрин: instagram.com/ermek_shinbolatovv

Ранее актер из "Дәстүр" рассказал о самой сложной сцене в фильме. Для него это была сцена с изнасилованием, Ермек Шынболатов отметил, что сам не приемлет никакого насилия. Он признался, что после каждого дубля чувствовал к себе отвращение.