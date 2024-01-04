"Был противен самому себе": звезда "Дәстүр" о самой сложной сцене в фильме (видео)

Молодой казахстанский актер Ермек Шынболатов, сыгравший главную роль в картине "Дәстүр", рассказал в соцсети о себе и о том, что сложнее всего ему далось в фильме, передает NUR.KZ.

25-летний актер Ермек Шынболатов рассказал интересный факт, что вообще не смотрит фильмы ужасов. Однако он отлично сыграл роль Болата в фильме "Дәстүр" Куаныша Бейсекова, экс-режиссера клипов группы "Ирина Кайратовна".

Кинокартина, которая вышла в прокат 28 декабря, снята в жанре хоррор и поднимает тему бытового насилия. По сюжету картины избалованный сын сельского предпринимателя Болат становится насильником.

Чтобы уберечь сына от тюрьмы, родители женят его на пострадавшей, заплатив приличную сумму денег ее отцу. Но после того, как келин вошла в дом, их жизнь превращается в кошмар.

"Я вообще не смотрю страшное кино, хорроры, потому что боюсь. Да и не очень люблю разговоры про духов, нечистую силу. Но в процессе подготовки к съемкам мне пришлось пересмотреть такие видео, я даже съездил в психиатрическую больницу. Вот так я готовился", - говорит актер.

Ермек признается, что сцена насилия была для него самой сложной.

"Я не приемлю никакого насилия. И мне было противно играть насильника. Чтобы сцена вышла удачной, пришлось снять 2-3 дубля. Но каждый раз, когда режиссер говорил: "Стоп!", я становился противен себе. В фильме для меня это было самое сложное", - признался актер.

Ермек также ответил на вопрос подписчиц о семейном положении.

"У меня нет жены, детей. И девушки, к сожалению, тоже. Я холост", - рассказал он.