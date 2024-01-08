Байзакова устроила семейный праздник по случаю 40 дней второго сына (видео)

Казахстанский блогер Айжан Байзакова провела обряд "қырқынан шығару" маленькому сыну Асадулле. Семейный праздник получился очень теплым и душевным, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце ноября Айжан Байзакова стала мамой во второй раз и показала видео из роддома. Она рассказала, что ребенка назвали Асадулла.

В Instagram у ее мамы появились кадры проведения обряда "қырқынан шығару". Бабушка пожелала малышу здоровья и долгой жизни.

Сама Айжан тоже выложила видео в сторис. Важную дату в жизни своего малыша Байзакова и ее супруг отметили в кругу семьи и близких друзей.

В честь Асадуллы испекли красивый торт, а дом украсили воздушными шарами. Айжан отметила, что ее сынок своим появлением на свет сделал счастливыми всех членов семьи.

Блогер также ответила, смогла бы жить с родителями мужа или нет. А ранее Байзакова заступилась за брата в скандале со спорным видеороликом.