Байзакова устроила семейный праздник по случаю 40 дней второго сына (видео)
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Казахстанский блогер Айжан Байзакова провела обряд "қырқынан шығару" маленькому сыну Асадулле. Семейный праздник получился очень теплым и душевным, передает NUR.KZ.
Напомним, в конце ноября Айжан Байзакова стала мамой во второй раз и показала видео из роддома. Она рассказала, что ребенка назвали Асадулла.
В Instagram у ее мамы появились кадры проведения обряда "қырқынан шығару". Бабушка пожелала малышу здоровья и долгой жизни.
Сама Айжан тоже выложила видео в сторис. Важную дату в жизни своего малыша Байзакова и ее супруг отметили в кругу семьи и близких друзей.
В честь Асадуллы испекли красивый торт, а дом украсили воздушными шарами. Айжан отметила, что ее сынок своим появлением на свет сделал счастливыми всех членов семьи.
Блогер также ответила, смогла бы жить с родителями мужа или нет. А ранее Байзакова заступилась за брата в скандале со спорным видеороликом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054431-bayzakova-ustroila-semeynyy-prazdnik-po-sluchayu-40-dney-vtorogo-syna-video/