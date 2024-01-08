Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Байзакова устроила семейный праздник по случаю 40 дней второго сына (видео)

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова провела обряд "қырқынан шығару" маленькому сыну Асадулле. Семейный праздник получился очень теплым и душевным, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце ноября Айжан Байзакова стала мамой во второй раз и показала видео из роддома. Она рассказала, что ребенка назвали Асадулла.

В Instagram у ее мамы появились кадры проведения обряда "қырқынан шығару". Бабушка пожелала малышу здоровья и долгой жизни.

Сама Айжан тоже выложила видео в сторис. Важную дату в жизни своего малыша Байзакова и ее супруг отметили в кругу семьи и близких друзей.

В честь Асадуллы испекли красивый торт, а дом украсили воздушными шарами. Айжан отметила, что ее сынок своим появлением на свет сделал счастливыми всех членов семьи.

Блогер также ответила, смогла бы жить с родителями мужа или нет. А ранее Байзакова заступилась за брата в скандале со спорным видеороликом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054431-bayzakova-ustroila-semeynyy-prazdnik-po-sluchayu-40-dney-vtorogo-syna-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.