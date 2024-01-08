"Был страх брака": Байзакова рассказала, смогла бы жить с родителями мужа

Автор популярного инста-блога Айжан Байзакова ответила на вопросы подписчиков о своей личной жизни. Мама двоих детей рассказала о взаимоотношениях с мужем, а также с его родителями, передает NUR.KZ.

В выходные казахстанская инста-дива провела очередную сессию "вопрос-ответ" в историях Instagram. Поклонников интересовали отношения Айжан с ее супругом - один из вопросов звучал так: "Как Вы поняли, что Нурбек - Ваш человек?".

В качестве одной из главных причин Байзакова назвала патриотизм молодого человека.

"Не секрет, что он работал в КНБ. Он - патриот своей страны, и я видела огонь в его глазах, когда он ездил на свою работу. Именно в тот период я и призналась ему в любви и поняла, что хочу строить с ним жизнь... Если человек может без страха за свою жизнь защищать народ, то, значит, семью он никогда не оставит", - говорит Айжан.

У Байзаковой также спросили, смогла ли бы она всегда жить с родителями мужа.

"Семья Нурбека живут с нами с момента рождения Асада (совместный сын супругов - прим. ред.), и мне, если честно, не хочется, чтобы они уезжали. У меня нет тупых принципов или законов дома, поэтому со мной тоже комфортно жить, я так считаю. Я тысячу раз уже намекала им переезжать в Алматы, потому что в Астане бы я не смогла жить", - пишет блогер.

Напоследок Айжан дала совет тем, кто боится заводить новые отношения, имея детей от первого брака. Инста-дива убеждена, что невозможно узнать, не попробовав.

"У меня был страх брака. Я думала, это скучный ад. Думала, что меня поставят на кухне и с плеткой заставят убираться. Но это уже мои загоны.

Если Ваш страх связан с сыном, то нужно скорее избавляться. Наши страхи иногда притягивают ненужное. Да, я тоже читаю новости о плохих отчимах, не в розовых очках живу. Но если думать всегда о плохом, с ума сойти можно, потому что опасность повсюду", - высказалась Байзакова.

На прошлой неделе инста-блогер поддержала своего младшего брата Алихана Байзакова, который угодил в скандал со спорным видеороликом.