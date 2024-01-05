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"Девушку свою на руках носит": Айжан Байзакова поддержала брата в скандале со спорным видеороликом

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Айжан и Алихан Байзаковы
Айжан и Алихан Байзаковы. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова прокомментировала скандал, связанный с роликом, который опубликовал ее младший брат Алихан. Известная блогерша призвала не судить его отношение к женщинам по видео, передает NUR.KZ.

Алихан Байзаков, младший брат Айжан Байзаковой, угодил в скандал. Молодой человек опубликовал видео из фитнес-клуба, в котором имитировал предложение руки и сердца. Однако, Казнет смутило то, что последовало после - встав с колена, Байзаков начал бить грушу.

"В случае отказа", - подписал ролик блогер.

Алихана сразу обвинили в том, что он, имея миллионную аудиторию, высмеивает проблемы домашнего насилия. После свалившегося хейта и обвинений Байзаков-младший удалил видео со своей страницы в Instagram.

Видео: сторис instagram.com/baizaakov

Фитнес-клуб, в котором было записано данное видео, выступил с заявлением о том, что они против любого вида насилия, и сообщили, что закрыли доступ в свои залы для Алихана Байзакова.

Своего младшего брата поддержала Айжан Байзакова. Она вспомнила детские годы и отметила, что абьюзером в их семье была она, а Алихан терпел ее и не давал сдачи.

"Поэтому не нужно по ролику судить, как он к женщинам относится. Получше многих комментаторов относится. И девушку свою на руках носит, даже голос не повысит.

Я одна из первых, кто боролся с мужчинами-тиранами, и не позволила бы такому происходить в моей семье. За Алихана вы не услышите левых движений по отношению к женщине", - отметила Айжан.

Видео: сторис instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова продолжила мысль, подчеркнув, что в их доме "всегда обсуждается тема бытового насилия", и мужчины в их семье "лучше многих знают, что это неправильно". Блогерша также заметила, что когда она выступала против насилия, никто ничего не сказал.

"В шуточной форме мы можем спарринговаться с Али дома как бывшие таеквондисты, муж на мне может отрабатывать приемы джиу в шуточной форме, нужно ли мне писать заявление? Или надо быть адекватной?

После того как я призвала подписать Петицию против насилия, на ссылку перешли 30.000 человек. Тогда никто слова не сказал о том, против насилия мы или за.

Я всегда говорила, народ - твой враг. Ты можешь всегда поддерживать его, но он найдет способ тебя сожрать", - написала Байзакова.

Байзакова заступилась за брата
Байзакова заступилась за брата. Скрин: сторис instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова поделилась советом по воспитанию детей, отметив, что не старается быть идеальной матерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2054077-devushku-svoyu-na-rukah-nosit-ayzhan-bayzakova-podderzhala-brata-v-skandale-so-spornym-videorolikom/

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