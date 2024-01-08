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Казахстанские блогеры-миллионники сообщили о пополнении в семье

Опубликовано:

Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева
Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева. Фото: instagram.com/daricorn.rr

Казахстанские блогеры-миллионники Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева, известная как DARICORN, сообщили о пополнении в семье. У них родилась дочь, передает NUR.KZ.

В ноябре блогеры с размахом провели гендер-пати. Теперь же сообщили о рождении дочери. У пары также подрастает сын.

"Добро пожаловать, доча", - написали Дархан и Дарига в Instagram.

"Поздравляем", "Что за милота", "Пусть будет здорова", "Жаным, такие сладкие", "Плюс одна принцесса", "Вчера только вроде бы гендер-пати делали, как быстро летит время" , - отреагировали подписчики.

Ранее Дархан Жолшыбеков приобрел для Дариги кабриолет. Блогер также подарил беременной жене 1001 розу и запустил фейерверк на ее 25-летие. К слову, Дархан еще исполнил мечту мамы и купил родителям квартиру в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054419-kazahstanskie-blogery-millionniki-soobschili-o-popolnenii-v-seme/

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