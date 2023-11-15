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Казахстанские блогеры-миллионники с размахом провели гендер-пати (фото, видео)

Опубликовано:

Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева
Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева. Фото: instagram.com/daricorn.rr

Казахстанские блогеры-миллионники Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева, ожидающие второго ребенка, с размахом провели гендер-пати и рассекретили пол будущего малыша, передает NUR.KZ.

Дархан и Дарига, известная в соцсети как DARICORN, организовали шикарную гендерную вечеринку. Кадрами с празднования они поделились в своих лентах Instagram.

"На свет появится принцесса. Пусть в каждой семье будет такое счастье", - написали супруги.

"Пусть роды пройдет легко", "В старости от дочери увидите много добра", "Пусть у нас тоже будет такая радость", "Девочка! Это же так круто", "Позравляем!", "Ух-ты, я так рада за вас!" - прокомментировали кадры пользователи Казнета.

Ранее Дархан Жолшыбеков подарил жене машину мечты. Он купил ей кабриолет, как и обещал, когда они еще не были женаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045927-kazahstanskie-blogery-millionniki-s-razmahom-proveli-gender-pati-foto-video/

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