Казахстанские блогеры-миллионники с размахом провели гендер-пати (фото, видео)

Казахстанские блогеры-миллионники Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева, ожидающие второго ребенка, с размахом провели гендер-пати и рассекретили пол будущего малыша, передает NUR.KZ.

Дархан и Дарига, известная в соцсети как DARICORN, организовали шикарную гендерную вечеринку. Кадрами с празднования они поделились в своих лентах Instagram.

"На свет появится принцесса. Пусть в каждой семье будет такое счастье", - написали супруги.

"Пусть роды пройдет легко", "В старости от дочери увидите много добра", "Пусть у нас тоже будет такая радость", "Девочка! Это же так круто", "Позравляем!", "Ух-ты, я так рада за вас!" - прокомментировали кадры пользователи Казнета.

Ранее Дархан Жолшыбеков подарил жене машину мечты. Он купил ей кабриолет, как и обещал, когда они еще не были женаты.