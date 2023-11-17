Блогер подарил беременной жене 1001 розу и запустил фейерверк на ее 25-летие (фото, видео)
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Казахстанский блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков устроил супруге сюрприз на ее 25-летие. Он преподнес любимой букет из 1001 розы и запустил фейерверк, передает NUR.KZ.
Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева ожидают прибавления в семье. Скоро у них родится второй ребенок. Блогеры-миллионники на днях с размахом отметили гендер-пати.
А после порадовали родителей свои дорогим подарком - супруги купили им квартиру в Алматы за 80 млн тенге.
У блогеров вновь праздник в семье. Дариге, известной в соцсетях как DARICORN, исполнилось 25 лет. По этому случаю любящий супруг устроил ей сюрприз - подарил дорогие подарки и преподнес 1001 розу. В небо в ее честь был запущен фейерверк.
"Самый лучший муж и самая лучшая жена", "Зачем выставляете? Сколько людей не могут найти деньги на хлеб", "Повезло, но кому больше, не знаю", "Сколько расходов, просто деньги есть", "Пусть нам тоже выпадет такое счастье", - прокомментировали подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2046308-bloger-podaril-beremennoy-zhene-1001-rozu-i-zapustil-feyerverk-na-ee-25-letie-foto-video/