Блогер подарил беременной жене 1001 розу и запустил фейерверк на ее 25-летие (фото, видео)

Казахстанский блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков устроил супруге сюрприз на ее 25-летие. Он преподнес любимой букет из 1001 розы и запустил фейерверк, передает NUR.KZ.

Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева ожидают прибавления в семье. Скоро у них родится второй ребенок. Блогеры-миллионники на днях с размахом отметили гендер-пати.

А после порадовали родителей свои дорогим подарком - супруги купили им квартиру в Алматы за 80 млн тенге.

У блогеров вновь праздник в семье. Дариге, известной в соцсетях как DARICORN, исполнилось 25 лет. По этому случаю любящий супруг устроил ей сюрприз - подарил дорогие подарки и преподнес 1001 розу. В небо в ее честь был запущен фейерверк.

"Самый лучший муж и самая лучшая жена", "Зачем выставляете? Сколько людей не могут найти деньги на хлеб", "Повезло, но кому больше, не знаю", "Сколько расходов, просто деньги есть", "Пусть нам тоже выпадет такое счастье", - прокомментировали подписчики.