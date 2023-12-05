"Рожу девочку и сделаю все на высшем": Ерке Есмахан о планах на третьего ребенка и весе после родов
Опубликовано:
39-летняя Ерке Есмахан, которая в ноябре стала мамой во второй раз, ответила на серию вопросов от поклонников в Instagram. Певица рассказала, когда покажет лицо второго ребенка, передает NUR.KZ.
Ерке Есмахан продолжает раскрывать подробности своей жизни после родов. Казахстанская звезда провела очередную серию "вопрос-ответ" в своем Instagram-аккаунте. Так, певица рассказала, кто дал новорожденному ребенку имя Ислам.
"Отец ребенка (RaiM - прим. ред.) выбрал, посоветовавшись с дедушкой", - пишет Ерке.
Другую подписчицу интересовало, как выглядит комната младенца, и во сколько она обошлась молодой семье. Певица ответила, что кроме стены с плюшевыми медведями ничего не делали, а спит младенец рядом с родителями.
"Вот вырастет и будет спать в одной комнате с Муслимом (старший сын Ерке - прим. ред). А вот рожу девочку, ей сделаю все на высшем уровне", - намекнула на расширение семейства Есмахан.
На вопрос, когда казахстанцы увидят лицо малыша, Ерке намекнула на своего супруга, музыканта RaiM, и сказала: "Это решит он".
Еще один вопрос касался восстановления веса после родов. Исполнительница хита "Қайда?" поделилась своим опытом.
"На роды я пошла в весе 72 кг. Вернувшись домой, взвесилась - на весах показало 61 кг. Начала массаж на спину, руки и ноги, лицо и шею, для красоты, и чтобы отеки ушли. Цель - вернуться к исходному весу - 53 килограмма. Но ради ребенка, я продолжу полноценно есть, чтобы он получал все витамины", - рассказала молодая мама.
39-летняя Ерке Есмахан также рассказала, как к ней относится семья мужа. "Очень великолепно, восхитительно", - заключила поп-звезда.
О том, что Ерке Есмахан стала мамой во второй раз, стало известно 23 ноября - о пополнении в семействе сообщил супруг певицы RaiM.
Накануне звезда уже заводила разговоры о третьем ребенке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049125-rozhu-devochku-i-sdelayu-vse-na-vysshem-erke-esmahan-o-planah-na-tretego-rebenka-i-vese-posle-rodov/