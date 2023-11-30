Именинница Ерке Есмахан показала детскую комнату, которую RaiM сделал своими руками

Ставшая мамой во второй раз Ерке Есмахан празднует свой день рождения. Певица показала в соцсети новые семейные фото, а также детскую комнату малыша - супруг RaiM сделал ее своими руками, передает NUR.KZ.

"Других слов, кроме "Шүкір!" (в переводе "слава Богу!" - прим. ред.), я сказать не могу", - начала пост в Instagram молодая мама.

Действительно, за неделю до своего 39-летия исполнительница хита "Қайда" родила второго сына. Есмахан поблагодарила всех тех, кто поздравил ее с радостным событием.

"Спасибо всем, кто писал поздравления. Пусть в ваших домах будет только радость", - говорит Ерке.

Фотографии, сопроводившие публикацию, получились очень нежными - все участники домашней фотосессии в одежде белых и кремовых оттенков.

Стена, на фоне которой сделаны снимки, от потолка до пола украшена плюшевыми медведями. Как рассказала Есмахан, это все результат кропотливой работы мужа певицы Райымбека Бактыгереева, известного под псевдонимом RaiM.

"Это комната, которую отец своими руками сделал для сына", - сообщила певица.

За ночь публикация собрала более 300 тысяч лайков, а количество поздравлений в комментариях быстро подбирается к отметке в 12 тысяч.

Напомним, о рождении совместного ребенка Ерке Есмахан и RaiM стало известно 23 ноября. Знаменитая пара поженилась по мусульманским обычаям в январе этого года. А в мае пара зарегистрировала свой брак официально.