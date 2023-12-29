Дина Тореали сообщила о рождении сына

Младшая сестра казахстанского певца Торегали Тореали Дина сообщила в соцсети о рождении первенца. Подписчики принялись поздравлять молодых родителей с пополнением, передает NUR.KZ.

Отметим, что Дина Тореали только на днях сообщила о беременности. А после показала, как провела гендер-пати. По видео, которое Дина разместила в Сети, нетрудно было догадаться, что у них родится сын.

Дина разместила новое фото, на котором запечатлелась уже с новорожденным малышом.

"Пусть малыш будет счастлив!", "Поздравляем!", "Как ни похожи друг на друга!", "Пусть вырастет настоящим человеком", - отметили подписчики.

В своем сторис Ернар Мусабай, супруг Дины, поделился своей радостью.

"Благая весть! У меня родился сын! Слава Аллаху", - отметил он, разместив фото из роддома.

Сторис Ернара Мусабая. Скриншот: instagram.com/ermanbi7

Напомним, в начале декабря еще одна сестра Торегали Тореали Фариза сообщила в соцсети, что впервые стала мамой. На днях Фариза Тореали провела дочери обряд "қырқынан шығару".