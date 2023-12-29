Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дина Тореали сообщила о рождении сына

Опубликовано:

Дина Тореали с мужем и сыном
Дина Тореали с мужем и сыном. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского певца Торегали Тореали Дина сообщила в соцсети о рождении первенца. Подписчики принялись поздравлять молодых родителей с пополнением, передает NUR.KZ.

Отметим, что Дина Тореали только на днях сообщила о беременности. А после показала, как провела гендер-пати. По видео, которое Дина разместила в Сети, нетрудно было догадаться, что у них родится сын.

Дина разместила новое фото, на котором запечатлелась уже с новорожденным малышом.

"Пусть малыш будет счастлив!", "Поздравляем!", "Как ни похожи друг на друга!", "Пусть вырастет настоящим человеком", - отметили подписчики.

В своем сторис Ернар Мусабай, супруг Дины, поделился своей радостью.

"Благая весть! У меня родился сын! Слава Аллаху", - отметил он, разместив фото из роддома.

Сторис Ернара Мусабая
Сторис Ернара Мусабая. Скриншот: instagram.com/ermanbi7

Напомним, в начале декабря еще одна сестра Торегали Тореали Фариза сообщила в соцсети, что впервые стала мамой. На днях Фариза Тореали провела дочери обряд "қырқынан шығару".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053331-dina-toreali-soobschila-o-rozhdenii-syna-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.