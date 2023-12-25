"Почему я плачу?": Дина Тореали растрогала пользователей Казнета гендерной вечеринкой

Младшая сестра певца Торегали Тореали показала в соцсети кадры с гендер-пати. Дина Тореали и ее супруг раскрыли пол своего первенца, рождения которого ждут с нетерпением, передает NUR.KZ.

На днях Дина Тореали рассказала, что ждет малыша. Отметим, что недавно родила ее сестра Фариза. Певец Торегали Тореали впервые получил статус дяди, теперь же станет им во второй раз.

Дина организовала шикарную гендерную вечеринку, на которой и был рассекречен пол будущего малыша.

"Аллах велик", - написала Дина под видео.

Судя по кадрам, у пары будет мальчик. Подписчики в соцсети, родные и близкие молодых поспешили поздравить их со скорым пополнением в семье.

"Дай Бог, чтобы вы в добром здравии взяли на руки своего малыша", "Раньше была равнодушна к гендер-пати, теперь самой захотелось провести", "Ой, я так обрадовалась, как будто сама рожать буду", "Почему я плачу?" - отреагировали пользователи соцсети.