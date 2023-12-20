Торегали Тореали вновь станет дядей: его сестра Дина сообщила о беременности (фото)
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Младшая сестра казахстанского певца Торегали Тореали Дина, которая вышла замуж в прошлом году, сообщила о беременности и показала округлившийся живот в соцсети, передает NUR.KZ.
Напомним, в начале декабря Фариза Тореали и Дархан Нортаев сообщили о пополнении в семье. Супруги впервые стали родителями.
Оказалось, что и Дина Тореали с мужем, сыгравшие пышную свадьбу в конце прошлого года, ожидают первенца. Таким образом, Торегали Тореали скоро станет дважды дядей.
"По воле Аллаха под моим сердцем стучит еще одно сердечко", - отметила будущая мама и выложила фото с округлившимся животом.
"Какие оба милые", "Легких родов", "О, как здорово!", "Будьте счастливы", "Я догадывалась", "Мы ждали этого", - написали пользователи соцсети.
Отметим, накануне Фариза Тореали тоже опубликовала фото, сделанные в период беременности, ответив тем самым хейтерам, считавшим, что ее "интересное положение" было мнимым.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051641-toregali-toreali-vnov-stanet-dyadey-ego-sestra-dina-soobschila-o-beremennosti-foto/