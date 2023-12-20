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Торегали Тореали вновь станет дядей: его сестра Дина сообщила о беременности (фото)

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Дина Тореали
Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского певца Торегали Тореали Дина, которая вышла замуж в прошлом году, сообщила о беременности и показала округлившийся живот в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале декабря Фариза Тореали и Дархан Нортаев сообщили о пополнении в семье. Супруги впервые стали родителями.

Оказалось, что и Дина Тореали с мужем, сыгравшие пышную свадьбу в конце прошлого года, ожидают первенца. Таким образом, Торегали Тореали скоро станет дважды дядей.

"По воле Аллаха под моим сердцем стучит еще одно сердечко", - отметила будущая мама и выложила фото с округлившимся животом.

"Какие оба милые", "Легких родов", "О, как здорово!", "Будьте счастливы", "Я догадывалась", "Мы ждали этого", - написали пользователи соцсети.

Отметим, накануне Фариза Тореали тоже опубликовала фото, сделанные в период беременности, ответив тем самым хейтерам, считавшим, что ее "интересное положение" было мнимым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051641-toregali-toreali-vnov-stanet-dyadey-ego-sestra-dina-soobschila-o-beremennosti-foto/

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