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"Плюс один музыкант": маленький сын Али Окапова потянулся к фортепиано (видео)

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Али Окапов показал подписчикам Instagram виртуозную игру на цифровом пианино. На коленях у молодого отца сидел его 9-месячный сын Зейн, который добавил пару нот в произведение, передает NUR.KZ.

Маленький сын Али Окапова Зейн с детства тянется к музыке. Знаменитый отец опубликовал в Instagram видео за синтезатором - Окапов решил сыграть известную песню американской певицы и пианистки Алиши Киз - "If I Ain't Got You".

Певец был в помещении в темных очках и даже не смотрел на клавиши, а просто виртуозно исполнял нелегкое произведение. На коленях у него сидел 9-месячный сын Зейн, ручки которого тоже тянулись к инструменту.

Супруга Окапова, Акерке Буркитбай, всячески пыталась привлечь внимание малыша, но его глаза оставались сфокусированными на издающем красивые звуки фортепиано.

Подписчики оценили интерес маленького Зейна к музыке, а также игру Али Окапова на инструменте.

"На казахской земле плюс один музыкант", "Классный парень", "Как исполняет! Али, спасибо. Шикарно...", "Отец и сын", "Такой осмысленный взгляд", - пишут в комментариях под видео.

Недавно Окапов вывел Зейна на сцену - произошло это на концерте Розы Рымбаевой в Атырау.

Ранее Али также ответил на вопрос о том, сколько комнат было в квартире Рымбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051023-plyus-odin-muzykant-malenkiy-syn-ali-okapova-potyanulsya-k-fortepiano-video/

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