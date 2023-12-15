"Плюс один музыкант": маленький сын Али Окапова потянулся к фортепиано (видео)
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Али Окапов показал подписчикам Instagram виртуозную игру на цифровом пианино. На коленях у молодого отца сидел его 9-месячный сын Зейн, который добавил пару нот в произведение, передает NUR.KZ.
Маленький сын Али Окапова Зейн с детства тянется к музыке. Знаменитый отец опубликовал в Instagram видео за синтезатором - Окапов решил сыграть известную песню американской певицы и пианистки Алиши Киз - "If I Ain't Got You".
Певец был в помещении в темных очках и даже не смотрел на клавиши, а просто виртуозно исполнял нелегкое произведение. На коленях у него сидел 9-месячный сын Зейн, ручки которого тоже тянулись к инструменту.
Супруга Окапова, Акерке Буркитбай, всячески пыталась привлечь внимание малыша, но его глаза оставались сфокусированными на издающем красивые звуки фортепиано.
Подписчики оценили интерес маленького Зейна к музыке, а также игру Али Окапова на инструменте.
"На казахской земле плюс один музыкант", "Классный парень", "Как исполняет! Али, спасибо. Шикарно...", "Отец и сын", "Такой осмысленный взгляд", - пишут в комментариях под видео.
Недавно Окапов вывел Зейна на сцену - произошло это на концерте Розы Рымбаевой в Атырау.
Ранее Али также ответил на вопрос о том, сколько комнат было в квартире Рымбаевой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2051023-plyus-odin-muzykant-malenkiy-syn-ali-okapova-potyanulsya-k-fortepiano-video/