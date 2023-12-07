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Абай Асылхан рассказал о знакомстве с Жанель Макажан (видео)

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Абай Асылхан и Жанель Макажан
Абай Асылхан и Жанель Макажан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанский актер Абай Асылхан рассказал в соцсети, как познакомился со своей женой, актрисой Жанель Макажан, которая недавно родила ему дочь, передает NUR.KZ.

"В 2019 году я по академической мобильности я переехал в Алматы, полгода учился в академии искусств имени Жургенова, и мне предложили провести концерт. Когда я спросил, кто соведущий, мне ответили, что это известная актриса нашей страны Жанель Макажан.

На тот момент я не смотрел ни одного фильма с ее участием, но пацаны из моей группы "сохли" по ней. Они знали, кто она. Мы провели концерт, подписались друг на друга, обменялись номерами", - рассказал Абай.

Он также пообещал в будущем рассказать, как развивались события дальше. Подписчики отметили, что Абай и Жанель - отличная пара.

"А вы шустрый", "Интриган", "А дальше вы с ней записали видеоролик, где она была в главных ролях, такой душевный ролик, романтично, ну а дальше уже вы начали встречаться", - написали пользователи соцсети.

Напомним, летом 2021 года Абай и Жанель поженились по мусульманским обычаям, невесте провели обряд "сырга салу".

Этой осенью у Абая Асылхана и Жанель Макажан родилась дочь. Впервые ставший отцом актер показал выписку жены и дочери из роддома, а также рассекретил имя девочки. Отметим, что у Жанель подрастают двое детей от первого брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049670-abay-asylhan-rasskazal-o-znakomstve-s-zhanel-makazhan-video/

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