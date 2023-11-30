Ставший отцом Raim рассекретил имя первенца (фото)

Отечественный исполнитель Raim, недавно ставший отцом, рассекретил имя своего первенца. Фото с женой, певицей Ерке Есмахан, и новорожденным сыном певец опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Ерке Есмахан стала мамой во второй раз, а Raim - впервые обрел статус папы. Певица вышла на связь из роддома и показала первое фото мужа с сыном, а после рассказала, как проходят ее "мамские будни". Сегодня, 30 ноября, артистка отмечает 39-летие.

Она показала, как Raim обустроил детскую комнату для сына. Сам же исполнитель рассекретил имя новорожденного.

"Ислам Раимбекулы", - подписал он снимок, который выложил в своем блоге.

"Семья, которая не любит хайп", "Молодцы, сами по себе, тихо провели выписку", "У Муслима теперь есть брат Ислам. Долгой жизни малышу", "Поздравляем вас!" - отреагировали подписчики.