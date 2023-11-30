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30 лет независимости Казахстана

Ставший отцом Raim рассекретил имя первенца (фото)

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Raim и Ерке Есмахан
Raim и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/raimusican

Отечественный исполнитель Raim, недавно ставший отцом, рассекретил имя своего первенца. Фото с женой, певицей Ерке Есмахан, и новорожденным сыном певец опубликовал в Instagram, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Ерке Есмахан стала мамой во второй раз, а Raim - впервые обрел статус папы. Певица вышла на связь из роддома и показала первое фото мужа с сыном, а после рассказала, как проходят ее "мамские будни". Сегодня, 30 ноября, артистка отмечает 39-летие.

Она показала, как Raim обустроил детскую комнату для сына. Сам же исполнитель рассекретил имя новорожденного.

"Ислам Раимбекулы", - подписал он снимок, который выложил в своем блоге.

"Семья, которая не любит хайп", "Молодцы, сами по себе, тихо провели выписку", "У Муслима теперь есть брат Ислам. Долгой жизни малышу", "Поздравляем вас!" - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048439-stavshiy-ottsom-raim-rassekretil-imya-perventsa-foto/

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