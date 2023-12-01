Ерке Есмахан рассказала, что супруг подарил ей на 39-летие (фото)

Казахстанская певица Ерке Есмахан, накануне отметившая 39-летие, рассказала своим фанатам в Instagram о том, что подарил ей супруг, певец Raim, на день рождения, передает NUR.KZ.

23 ноября стало известно, что Ерке Есмахан родила сына. А 30 ноября певица отметила 39-летие. Подписчики поинтересовались, что же подарил ей любящий супруг.

Ерке рассказала, что Raim еще до того, как она попала в роддом, предложил ей отправиться на машине в горы. А после прогулки заявил, что намерен купить подарок, какой она желает.

"Ты, наверное, в день своего рождения уже после родов будешь сидеть дома. Давай я тебе подарок куплю сегодня. Я хочу, чтобы ты сама его выбрала", - сказал ей супруг.

Таким образом, Ерке выбрала подарок на свой вкус. Это были часы Cartier.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ранее певица показала свои "мамские будни", а также детскую комнату, которую Raim самостоятельно обустроил для сына. Певец рассекретил имя первенца. Звездная пара нарекла сына Исламом.