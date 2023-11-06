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"Я устала": разведенная экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш дала волю слезам

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш, которая недавно рассталась с мужем, впервые дала волю слезам в соцсети. Своим фанатам она призналась, что очень устала от переживаний, передает NUR.KZ.

"До этого времени я не показывала вам своих слез, своих эмоций. Какой бы я сильной ни была, я устала себя тащить", - высказалась Балжан.

Подписчики поддержали ее добрыми словами.

"Прочитала ваши письма. Не переживайте. Как вы говорите сами, время лечит", - продолжила она.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" улетела в Дубай.

"Мы добрались. Наверное, вы поняли, куда я прилетела. Я рада, что здесь смогу развеяться от грустных мыслей. Спасибо за поддержку. Надеюсь, все будет хорошо, - призналась Балжан.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Недавно актер Жахан Утаргалиев высказался о разводе с женой. Он признался, что пытался сохранить брак с Балжан Бидаш.

Отметим, что супруги совершили "неке" в декабре 2020 года, а весной этого года сыграли свадьбу, которую долгое время откладывали. В сентябре Балжан Бидаш рассказала, что рассталась с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044256-ya-ustala-razvedennaya-eks-solistka-keshyou-balzhan-bidash-dala-volyu-slezam/

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