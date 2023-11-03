"Ваши слова ранят сердце": недавно женившийся во второй раз Зангар Нуртас ответил хейтерам
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Младший брат певца Кайрата Нуртаса, который недавно привел новую жену в дом, ответил на критику в соцсети. Как выяснилось, некоторые советуют Зангару Нуртасу стать серьезнее, передает NUR.KZ.
Ранее мы писали, что родители разведенного Зангара Нуртаса засватали новую келин. Зангар и Индира совершили "неке", а после девушке провели "қыз ұзату". Накануне Гульзира Айдарбекова встретила келин в своем доме традиционным шашу, танцами и богатым дастарханом.
Зангар отметил, что некоторые люди вместо добрых пожеланий, критикует его.
"Некоторые пишут, мол, Зангар будь серьезнее, веди себя как мужчина. Я младший в доме, избалованный, теперь вот Индира пришла в наш дом, она будет баловницей.
Но с другой стороны, если я буду с вами говорить серьезным тоном, здороваться строго, прощаться сухо, не смеясь, будет ли интересен мой аккаунт?
Не говорите мне таких тяжелых слов, они ранят сердце. Это ведь тоже искусство - уметь шутить, смеяться. Ведь смеяться - это хорошо", - отметил Зангар.
Мы также писали, что жена Кайрата Нуртаса, Жулдыз Абдукаримова, удивила пользователей соцсети отсутствием на тое у младшего брата мужа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2043949-vashi-slova-ranyat-serdtse-nedavno-zhenivshiysya-vo-vtoroy-raz-zangar-nurtas-otvetil-heyteram/