"Ваши слова ранят сердце": недавно женившийся во второй раз Зангар Нуртас ответил хейтерам

Младший брат певца Кайрата Нуртаса, который недавно привел новую жену в дом, ответил на критику в соцсети. Как выяснилось, некоторые советуют Зангару Нуртасу стать серьезнее, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что родители разведенного Зангара Нуртаса засватали новую келин. Зангар и Индира совершили "неке", а после девушке провели "қыз ұзату". Накануне Гульзира Айдарбекова встретила келин в своем доме традиционным шашу, танцами и богатым дастарханом.

Зангар отметил, что некоторые люди вместо добрых пожеланий, критикует его.

"Некоторые пишут, мол, Зангар будь серьезнее, веди себя как мужчина. Я младший в доме, избалованный, теперь вот Индира пришла в наш дом, она будет баловницей.

Но с другой стороны, если я буду с вами говорить серьезным тоном, здороваться строго, прощаться сухо, не смеясь, будет ли интересен мой аккаунт?

Не говорите мне таких тяжелых слов, они ранят сердце. Это ведь тоже искусство - уметь шутить, смеяться. Ведь смеяться - это хорошо", - отметил Зангар.

Мы также писали, что жена Кайрата Нуртаса, Жулдыз Абдукаримова, удивила пользователей соцсети отсутствием на тое у младшего брата мужа.