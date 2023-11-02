"Почему не пришла на той?": Жулдыз Абдукаримова удивила отсутствием на свадьбе брата Кайрата Нуртаса

Жулдыз Абдукаримова опубликовала новое видео с прогулки по парку. Однако комментаторов больше волновало то, что жены Кайрата Нуртаса не было среди гостей на свадьбе его брата, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова поделилась новой публикацией в Instagram. Жена Кайрата Нуртаса, надев бежевый деловой костюм и высокие каблуки, отправилась гулять в парк. Публикацию актриса подписала цитатой Филипа Честерфилда.

"Надо уметь молчать вообще обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного", - написала Абдукаримова.

В то время как многие оценили красоту публикации, другие обратили внимание на то, что Жулдыз не было видно среди гостей на свадьбе брата ее супруга, Зангара Нуртаса.

"Почему не пошла на той? Завтра же тоже будешь енешкой", "Не было видно на празднике - мы больше не келин, а тебя ждали", "Надо переступить обиды и жить дальше в ладу со всеми родственниками", - написали в комментариях читатели Абдукаримовой.

Нашлись, однако, и те, кто вступился за актрису.

"Думаю, это протест - тем более что свадьбы у них в семье по два раза в год", "Ну и что, что не пошла на встречу невестки. Кайрат же пошел, одного человека из семьи достаточно. За детьми нужно смотреть, может, другие дела были", - отметили комментаторы.

Напомним, Гульзира и Нуртас Айдарбековы засватали новую келин. Зангар Нуртас и Индира совершили "неке". А вечером после обряда в мечети Индире провели обряд "қыз ұзату". Накануне Гульзира Айдарбекова встретила келин дома с шашу, танцами и богатым дастарханом.

Ранее Жулдыз Абдукаримова очаровала поклонников новыми фото - актрису назвали "непревзойденной мамочкой четверых ангелов".