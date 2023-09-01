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"Непревзойденная мамочка четверых ангелов": Жулдыз Абдукаримова очаровала новыми фото

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова очаровала своих подписчиков в Instagram новой яркой фотосессией. Супруга певца Кайрата Нуртаса запечатлелась на поле с подсолнухами, передает NUR.KZ.

Новая фотосессия Жулдыз словно посвящена ушедшему лету - яркая, креативная, поднимающая настроение.

Она отметила, что любит подсолнухи так же, как и всемирно известный художник Винсент Ван Гог, который посвятил этому символу солнца целую серию талантливых картин.

Жулдыз запечатлелась на поле подсолнечника в легком летнем ансамбле и соломенной шляпке. Плетеная корзинка стала дополнением к образу.

Публикация тут же запестрела от смайликов в виде сердец.

"Ты самая невероятно красивая, непревзойденная мамочка четверых ангелов. Будь востребована, большой любви тебе", "Вы красавица", Нежность", "Превосходно", - отреагировали фанаты.

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034790-neprevzoydennaya-mamochka-chetveryh-angelov-zhuldyz-abdukarimova-ocharovala-novymi-foto/

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