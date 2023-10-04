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"Покупаю все для новой келин": Гульзира Айдарбекова начала готовиться к тою (фото, видео)

Опубликовано:

Гульзира Айдарбекова и Зангар Нуртас
Гульзира Айдарбекова и Зангар Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, начала подготовку к большому тою, о чем рассказала в Instagram. Скоро в их семью войдет новая келин, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что младший брат Кайрата Нуртаса Зангар задумался о повторном браке. Отец семейства Нуртас Айдарбеков рассказал, что они уже познакомились с будущими сватами и провели переговоры насчет тоя.

Подготовка к семейному торжеству уже началась. Гульзира Айдарбекова показала в сторис, как отправилась за покупками для новой келин.

Сторис Гульзиры Айдарбековой
Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скриншот: instagram.com/gulziraaidarbekova

"Начали готовиться к тою. Для новой келин покупаю все новое. Вот купила для нее тонкую скалку. Приобрела новый казан для невестки, говорят же, вместе с казаном из дома уходит благополучие, поэтому свой казан нельзя никому дарить, оставлять. Не зря говорят, что подготовка к торжеству интереснее, чем само торжество", - рассказала она.

Сторис Гульзиры Айдарбековой
Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скриншот: instagram.com/gulziraaidarbekova

Гульзира Айдарбекова также показала, как приехала с покупками домой, где ее встретил супруг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039479-pokupayu-vse-dlya-novoy-kelin-gulzira-aydarbekova-nachala-gotovitsya-k-toyu-foto-video/

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