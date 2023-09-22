"От людей не скрыть": младший брат Кайрата Нуртаса задумался о повторном браке (видео)

Отец казахстанского певца Кайрата Нуртаса рассказал в программе "Ұйқым келмейді" о младшем сыне Зангаре, брак которого продлился совсем недолго. Молодой человек намерен вновь создать семью.

Отец Кайрата Нуртаса рассказал, что в скором времени возможно в их доме будет большой той. С родителями девушки они уже встретились и провели совместное чаепитие - "тәтті шай", что в переводе означает "сладкий чай", так по доброй старой традиции за общим дастарханом будущие родственники узнают друг друга получше.

"От людей же не скрыть. Мы пили вместе "тәтті шай". Надеемся, что все будет хорошо, хотя сейчас такое время, что говорить наперед что-то уже трудно. Секрета тут никакого нет, мы не скрываем, это же радость, когда твои дети создают семью. Надежда есть", - рассказал он.

Нуртас Айдарбеков поведал, что будущие сваты с юга Казахстана.

Отметим, что недавно Зангар Нуртас представил свою избранницу публике.

"Добро пожаловать в мою жизнь", - написал она, разместив с ней видео.

Напомним, весной прошлого года младший брат Кайрата Нуртаса женился. А в начале этого года Зангар признался, что его брак с Жибек распался.

Мы также писали, что Нуртас Айдарбеков поговорил с ним о выборе невесты и посоветовал сыну вновь создать семью. А не так давно Зангара Нуртаса заметили в компании незнакомки.