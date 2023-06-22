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"Помоложе бери, чтобы сына родила": Зангар Нуртас поговорил с отцом о выборе невесты

Опубликовано:

Нуртас Айдарбеков с сыном Зангаром
Нуртас Айдарбеков с сыном Зангаром. Фото: instagram.com/aidarbekov_nurtas

Младший брат Кайрата Нуртаса поделился в соцсети разговором с отцом, который хочет, чтобы его сын поскорее женился. Отец отметил, что ему важно, чтобы будущая келин была хорошим человеком, передает NUR.KZ.

Ранее Нуртас Айдарбеков показал видео с сыном, на котором они запечатлелись в квартире Зангара в Шымкенте в момент разговора о его женитьбе. Отец заявил, что в новом доме не хватает келин.

Отметим, что младший сын Айдарбековых уже был женат, свадьба состоялась весной прошлого года. А в начале этого года молодой человек признался, что его брак с Жибек распался.

Похоже, что разговоры о женитьбе Зангар умело оборачивает в шутку. Парень все же поинтересовался у отца, какой он хочет видеть будущую келин.

"Высокую взять в жены? Или мне тут самому решить? Примерно, какой должна быть? Такой, как мама?" - спросил молодой человек.

Отец отметил, что для него главное не рост и ее происхождение, а каким человеком она будет.

"Главное, чтобы хорошим человеком была. Помоложе бери, чтобы сына родила", - заявил отец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025941-pomolozhe-beri-chtoby-syna-rodila-zangar-nurtas-pogovoril-s-ottsom-o-vybore-nevesty/

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