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Ерке Есмахан показала, как тепло ее встретили в ауле мужа (видео)

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Кадр из видео: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан отправилась в гости к родственникам мужа. Как ее встретили в родных краях Raim в Западном Казахстане, Ерке показала в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Ерке и Raim оригинально сообщили фанатам о том, что ждут пополнения в семье. Певица призналась, что пол ребенка им уже известен, однако они пока не знают, как рассказать об этом публике.

Ерке также поведала, что супруг не очень хочет проводить гендер-пати, она также рассказала, что он ревнив.

Ерке и Raim отправились в Уральск. Певица показала, с какой теплотой ее встречают родные любимого мужа. Ерке и раньше рассказывала, что у нее прекрасные отношения со свекровью, и ответила на усмешки, что свекровь - ее ровесница.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035474-erke-esmahan-pokazala-kak-teplo-ee-vstretili-v-aule-muzha-video/

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