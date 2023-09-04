Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ожидающая малыша Ерке Есмахан призналась, ревнует ли ее супруг

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

38-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, готовящаяся стать матерью во второй раз, ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram, ревнив ли ее супруг, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Ерке Есмахан и Raim сообщили о том, что ждут пополнения в семье. Позже Ерке ответила, что они с мужем уже знают пол ребенка, но пока еще не решили, как сообщат об этом фанатам.

Ерке ответила на вопрос, ревнив ли Raim.

"Да", - лаконично написала певица.

Она также отметила, что пока не знает, когда состоится гендер-пати.

"Raim пока не поддерживает. Сколько я его уговаривала, попробую еще, но кажется, что не будет", - призналась Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Артистка также рассказала, будет ли проводить концерты, находясь в интересном положении. Ерке отметила, что предложений поступает много, пока она будет участвовать в концертах, но не во всех, чтобы не уставать и дарить зрителю только хорошее настроение и свою любовь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035223-ozhidayuschaya-malysha-erke-esmahan-priznalas-revnuet-li-ee-suprug/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.