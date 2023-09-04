Ожидающая малыша Ерке Есмахан призналась, ревнует ли ее супруг

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

38-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, готовящаяся стать матерью во второй раз, ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram, ревнив ли ее супруг, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Ерке Есмахан и Raim сообщили о том, что ждут пополнения в семье. Позже Ерке ответила, что они с мужем уже знают пол ребенка, но пока еще не решили, как сообщат об этом фанатам.

Ерке ответила на вопрос, ревнив ли Raim.

"Да", - лаконично написала певица.

Она также отметила, что пока не знает, когда состоится гендер-пати.

"Raim пока не поддерживает. Сколько я его уговаривала, попробую еще, но кажется, что не будет", - призналась Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Артистка также рассказала, будет ли проводить концерты, находясь в интересном положении. Ерке отметила, что предложений поступает много, пока она будет участвовать в концертах, но не во всех, чтобы не уставать и дарить зрителю только хорошее настроение и свою любовь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035223-ozhidayuschaya-malysha-erke-esmahan-priznalas-revnuet-li-ee-suprug/