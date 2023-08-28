"Еще не решили, как вам расскажем": Ерке и Raim узнали пол будущего малыша

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная актриса Ерке Есмахан, ожидающая малыша, рассказала, будут ли они с Raim устраивать гендер-пати. Подписчиков в Instagram также интересовало, как отреагировал певец на известие, что скоро станет папой, передает NUR.KZ.

Не так давно Ерке и Raim оригинально сообщили, что ждут пополнения в семье. Новость очень обрадовала их фанатов.

Ерке решила ответить на вопросы своих подписчиков. Они поинтересовались, как Raim воспринял известие о беременности любимой жены.

"Оказывается, мы такие моменты не снимаем. В те моменты - важные, романтические и радостные для нас - об Инстаграм никто не думает. Не стану рассказывать, как он отреагировал, он меня ругать будет", - рассказала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У Ерке также спросили, будут ли они с мужем делать гендер-пати.

"Мы уже знаем. Но только еще не решили, как вам расскажем. Но все будет, даст Аллах", - написала певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034218-esche-ne-reshili-kak-vam-rasskazhem-erke-i-raim-uznali-pol-buduschego-malysha/