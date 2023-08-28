Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Еще не решили, как вам расскажем": Ерке и Raim узнали пол будущего малыша

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная актриса Ерке Есмахан, ожидающая малыша, рассказала, будут ли они с Raim устраивать гендер-пати. Подписчиков в Instagram также интересовало, как отреагировал певец на известие, что скоро станет папой, передает NUR.KZ.

Не так давно Ерке и Raim оригинально сообщили, что ждут пополнения в семье. Новость очень обрадовала их фанатов.

Ерке решила ответить на вопросы своих подписчиков. Они поинтересовались, как Raim воспринял известие о беременности любимой жены.

"Оказывается, мы такие моменты не снимаем. В те моменты - важные, романтические и радостные для нас - об Инстаграм никто не думает. Не стану рассказывать, как он отреагировал, он меня ругать будет", - рассказала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У Ерке также спросили, будут ли они с мужем делать гендер-пати.

"Мы уже знаем. Но только еще не решили, как вам расскажем. Но все будет, даст Аллах", - написала певица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034218-esche-ne-reshili-kak-vam-rasskazhem-erke-i-raim-uznali-pol-buduschego-malysha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.