"Моя мама очень молодая": Ерке Есмахан ответила на усмешки, что свекровь ее ровесница

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о родителях мужа в Instagram. Она ответила хейтерам, которые пишут язвительные комментарии, что свекор и свекровь относятся к ней очень хорошо, передает NUR.KZ.

Напомним, Ерке Есмахан провели обряд "сырға салу". Хейтеры, намекая на разницу в возрасте жениха и невесты, не перестают писать язвительные комментарии.

"Пишут, что свекровь, наверное, ее ровесница, теперь, мол, будут подружками. Да, вы правы, моя мама очень молодая, очень красивая, цветущая женщина, мать троих детей.

А я ее первая дочь. Она не называет меня келин, а зовет дочерью. Моя мамочка.

В казахском обществе есть такая болезнь, когда свекровь и невестка не дружат. Из-за вражды двух женщин сколько распадается семей, сколько детей остаются сиротами, рушатся людские судьбы. Думаю, что это проблема многих женщин.

Вы лучше порадуйтесь за меня. А те, кто ухмыляются, хотят насолить, лучше сами попробуйте соли", - написала Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Артистка также рассказала об отце Raim, она отметила, что свекор относится к ней очень хорошо.

"А папа - вообще красавчик. Спокойствие, воспитанность, духовность моего мужа - все это от его отца. Он занимается разведением лошадей, очень их любит.

У них с моим младшим братом одинаковое имя, поэтому мне немного сложновато. Папа дал мне почувствовать отцовскую любовь, которой мне не хватает. Он называет меня нежно Еркежан. Спасибо, папочка", - отметила Ерке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010196-moya-mama-ochen-molodaya-erke-esmahan-otvetila-na-usmeshki-chto-svekrov-ee-rovesnitsa/