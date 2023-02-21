"Моя мама очень молодая": Ерке Есмахан ответила на усмешки, что свекровь ее ровесница
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Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о родителях мужа в Instagram. Она ответила хейтерам, которые пишут язвительные комментарии, что свекор и свекровь относятся к ней очень хорошо, передает NUR.KZ.
Напомним, Ерке Есмахан провели обряд "сырға салу". Хейтеры, намекая на разницу в возрасте жениха и невесты, не перестают писать язвительные комментарии.
"Пишут, что свекровь, наверное, ее ровесница, теперь, мол, будут подружками. Да, вы правы, моя мама очень молодая, очень красивая, цветущая женщина, мать троих детей.
А я ее первая дочь. Она не называет меня келин, а зовет дочерью. Моя мамочка.
В казахском обществе есть такая болезнь, когда свекровь и невестка не дружат. Из-за вражды двух женщин сколько распадается семей, сколько детей остаются сиротами, рушатся людские судьбы. Думаю, что это проблема многих женщин.
Вы лучше порадуйтесь за меня. А те, кто ухмыляются, хотят насолить, лучше сами попробуйте соли", - написала Ерке.
Артистка также рассказала об отце Raim, она отметила, что свекор относится к ней очень хорошо.
"А папа - вообще красавчик. Спокойствие, воспитанность, духовность моего мужа - все это от его отца. Он занимается разведением лошадей, очень их любит.
У них с моим младшим братом одинаковое имя, поэтому мне немного сложновато. Папа дал мне почувствовать отцовскую любовь, которой мне не хватает. Он называет меня нежно Еркежан. Спасибо, папочка", - отметила Ерке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2010196-moya-mama-ochen-molodaya-erke-esmahan-otvetila-na-usmeshki-chto-svekrov-ee-rovesnitsa/