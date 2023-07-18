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"Мне нужно многому у нее поучиться": Ерке Есмахан рассказала об отношениях со свекровью

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Пользователи соцсети поинтересовались, как складываются отношения Ерке со свекровью, передает NUR.KZ.

Ерке заявила, что у нее просто замечательные отношения с мамой мужа. Ранее она ответила на усмешки, что свекровь - ее ровесница.

"Я ласково называю ее мамочкой. Мне многому нужно поучиться у мамы. Она золотой человек. Слава Аллаху, я попала в благородную семью", - написала певица.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Артистка также объяснила, что думает по поводу любви и возраста.

"Любовь не только на возраст, но и на пол не смотрит. Поэтому скажите спасибо Всевышнему, когда по закону природы создают союз мужчина и женщина. Что нас ждет впереди, ведомо лишь Аллаху", - озвучила свое мнение Ерке.

Напомним, Ерке Есмахан рассказала, как относится к хейту по поводу разницы в возрасте с супругом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029133-mne-nuzhno-mnogomu-u-nee-pouchitsya-erke-esmahan-rasskazala-ob-otnosheniyah-so-svekrovyu/

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