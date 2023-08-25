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Ерке и Raim сообщили, что ждут пополнения в семье (видео)

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Кадр из видео: youtube.com

Казахстанские артисты Ерке Есмахан и Raim оригинально сообщили о том, что ожидают пополнения в семье. В новом совместном клипе Ерке показала свой округлившийся живот, передает NUR.KZ.

Накануне Raim поделился тизером совместного клипа с Ерке. Музыкальную коллаборацию с нетерпением ожидали поклонники их творчества и наконец дождались.

Но сюрпризом для фанатов стали не только песня, исполненная в дуэте, и интересный клип, а сообщение о том, что звездная пара, о чьей свадьбе не говорил только ленивый, готовятся к пополнению в семье.

По сюжету Raim поздно выходит из студии звукозаписи, а беременная Ерке просит его купить донер с хрустящей корочкой. Чтобы раздобыть заказ любимой жены, певцу пришлось пойти на большой риск.

Сюжет клипа и романтическая песня Bul mahabbat пришлись по душе меломанам. За 15 часов с момента публикации клип набрал свыше полумиллиона просмотров в YouTube.

"Как мило! Замечательно! Счастья вам и творческих успехов", "Боже! Ей к лицу беременность", "Классно. Вот настоящая любовь. Раим - настоящий мужчина", "Песня шикарная, как и двое влюбленных в клипе и в жизни", "С этой песней появилась и надежда на чистую любовь", "Мои искренние поздравления. Я расплакалась, увидев Ерке в положении", "Легких родов", - отметили фанаты.

Напомним, в начале этого года Ерке Есмахан и Raim совершили обряд "неке". А после официально зарегистрировали брак. Артисты отказались от пышного тоя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033916-erke-i-raim-soobschili-chto-zhdut-popolneniya-v-seme-video/

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