Raim поделился тизером совместного клипа с Ерке Есмахан (видео)

Raim и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/raimusican

Отечественные артисты Ерке Есмахан и Raim представили тизер совместного клипа на песню Bul mahabbat, которую исполнили в дуэте. Фанаты отметили, что будут с нетерпением ждать премьеры, передает NUR.KZ.

Тизером нового совместного клипа с женой Raim поделился в Instagram. Он также вышел на его официальном YouTube-канале. За несколько часов видео набрало около 35 тысяч просмотров.

Фанаты заявили, что творческая новинка должны быть очень интересной. Певец пообещал, что клип Bul mahabbat выйдет сегодня, 24 августа.

"Я дождалась новый трек", "Скоро выйдет что-то крутое", "Ну когда же уже выйдет", "Я первая посмотрела", "Любви все возрасты покорны", - написали комментаторы.

Ранее Ерке рассказала об отношениях с мужем, она заверила, что не пытается быть идеальной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2033826-raim-podelilsya-tizerom-sovmestnogo-klipa-s-erke-esmahan-video/