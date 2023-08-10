"Чай не наливаю, платок не ношу": ставшая келин Асель Садвакасова об отношениях со свекровью

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, недавно вышедшая замуж, рассказала подписчикам в Instagram об отношениях с родителями мужа, передает NUR.KZ.

Напомним, в июне Асель Садвакасова вышла замуж за Магжана Тлеуханова, который занимается digilal-маркетингом.

После актриса провела девичник, а также показала, как прошел обряд "сырға салу".

В начале июля молодые сыграли свадьбу. Асель, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, какие у нее отношения с родителями мужа.

"Родители Магжана меня очень классно приняли, очень тепло, как родную, с самой первой встречи. У нас очень классные отношения, я прямо благодарю Бога, что у нас на самом деле крутой коннект.

Какая я келин? Ну конечно, не классическая келин, чай не наливаю, платок не ношу. Но мне повезло, маме Магжана это не так важно, она сама мне об этом сказала, наоборот, когда мы к ним собираемся в гости, она всегда спрашивает, что приготовить, что я люблю.

И всегда, когда я приезжаю, меня ждут любимые блюда. За это большое-большое спасибо, мам. Мы вас очень-очень любим", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031963-chay-ne-nalivayu-platok-ne-noshu-stavshaya-kelin-asel-sadvakasova-ob-otnosheniyah-so-svekrovyu/