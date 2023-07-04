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Асель Садвакасовой провели обряд "сырға салу" (видео)

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/asselsadvakassova

38-летняя казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, недавно вышедшая замуж за Магжана Тлеуханова, показала в соцсети видео обряда "сырға салу", передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Асель Садвакасова провела девичник, гости вечера были в необычных и оригинальных нарядах. Актриса рассказала, что перед свадьбой состоялся обряд "сырға салу".

Кадрами Асель поделилась в своем сторис. На видео видно, как женщины ведут Асель в комнату, где накрыт дастархан, сидят гости и поют под домбру и гармонь музыканты. Невеста, приветствуя собравшихся, застенчиво им кланяется.

На последних кадрах женщины заняты подарками для гостей, которыми наполняют пакеты. Асель шутливо подписала видео "дорба шоу", добавив смайлик с глазами-сердечками.

Напомним, 13 июня Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов связали себя узами брака, официально пройдя регистрацию в РАГСе и совершив обряд "неке".

Актриса сообщила, что они с мужем намереваются сыграть пышную свадьбу. К слову, звезда фильмов "Замуж в 30", "Келинка тоже человек" призналась, что уже купила роскошное свадебное платье в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027456-asel-sadvakasovoy-proveli-obryad-syrga-salu-video/

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