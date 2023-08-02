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"Бабочки в животе": Айжулдыз Айдабекова встретилась в Европе с кумиром

Опубликовано:

Айжулдыз Айдабекова
Айжулдыз Айдабекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Айдабекова поделилась на своей Instagram-странице фотографиями с отдыха в Европе. Судя по кадрам, девушка побывала на концерте любимого певца.

Дочь известной казахстанской певицы Жанар Айжановой поделилась снимками из Милана, Будапешта и Стамбула.

В Италии казахстанская знаменитость посетила концерт канадского исполнителя The Weeknd.

"Сбылась еще одна цель! Я встретилась со своим любимым певцом! Спасибо, Абеке (настоящее имя The Weeknd Абель Макконен Тесфайе - прим. ред.), за эти особенные чувства и бабочек в животе", - подписала девушка видео с концерта.

Под одним из постов Айжулдыз призналась, что особенно ее впечатлила Венгрия.

"Я влюбилась в эту страну", - призналась актриса.

Девушка также опубликовала фотографии из Италии и Турции.

Подписчики Айжулдыз порадовались за нее, о чем написали в комментариях.

"Хорошего тебе отдыха", "Живи наслаждайся, красавица моя", "Красивая такая", "Шикарная", "Пусть все твои мечты сбудутся", - пишут поклонники девушки в комментариях к постам.

Напомним, весной 2021 года Айжулдыз, ставшая мамой, заявила о разводе с мужем. Позже актриса призналась, что простила бывшего супруга и пожелала ему удачи во всем.

А в середине июля бывший муж Айжулдыз, известный мобилограф Кыран Талапбек, женился. Айжулдыз пожелала молодой паре счастья, отметив, что они хорошо смотрятся вместе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031001-babochki-v-zhivote-ayzhuldyz-aydabekova-vstretilas-v-evrope-s-kumirom/

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