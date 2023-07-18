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"Красивая пара": Айжулдыз Адайбекова пожелала счастья экс-супругу и его новоявленной жене

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Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Айдабекова высказала мнение по поводу свадьбы ее бывшего мужа. Молодая мама заявила в соцсети, что желает молодым счастья, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что бывший муж Айжулдыз Адайбековой, известный мобилограф Кыран Талапбек, женился. Пользователи соцсети нашли сходство супруги Кырана и Айжулдыз.

"Кыран нашел на тебя похожую", - отметили подписчики Айжулдыз.

"Ребята, я так не воспитывала свою аудиторию, откуда столько злости на него? В исламе есть хорошие слова: умение радоваться за другого - признак благочестия. 99 грехов от языка. Все по воле Аллаха, наоборот, пожелайте счастья. Я тоже желаю", - отметила она.

Сторис Айжулдыз Адайбековой
Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса отметила, что желает отцу своего ребенка только хорошего.

"Думали, я буду избегать этой темы? Конечно же, нет. Пусть Аллах даст им счастья, пусть у них будет много детей. Очень красивая пара, мне нравится", - заявила она.

Напомним, весной 2021 года Айжулдыз, ставшая мамой, заявила о разводе с мужем. Позже актриса призналась, что простила бывшего супруга и пожелала ему удачи во всем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029106-krasivaya-para-ayzhuldyz-adaybekova-pozhelala-schastya-eks-suprugu-i-ego-novoyavlennoy-zhene/

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