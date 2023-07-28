"Неестественно и как-то вульгарно": жену Джигана раскритиковали за макияж 12-летней дочери

Ариела Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самайлова поделилась на своей странице в Instagram фотографиями их старшей дочери Ариелы. Однако подписчики знаменитости раскритиковали снимки.

Вчера, 27 июля, старшей дочери российских знаменитостей исполнилось 12 лет.

В честь дня рождения мама девочки поделилась кадрами с фотосессии, на которых Ариела позирует в воздушном розовом платье и с вечерним макияжем.

"Я буду рядом, когда ты испытаешь первую любовь, когда ты будешь стоять в свадебном платье и улыбаться своему отражению, когда ты первый раз услышишь мама, адресованное тебе", - трогательно подписала кадры Самойлова.

Однако подписчики звездной родительницы раскритиковали образ Ариелы. Многие сочли, что наряд и макияж слишком взрослят подростка.

"Очень странно для меня, зачем из 12-летней девочки делать 20-летнюю девушку", "Вот серьезно, не пойму, думала ей лет 16 хотя бы исполняется! Зачем так портить ребенка косметикой, дайте ей побыть ребенком, не отнимайте детство! успеет она еще быть взрослой и шпаклеваться, куда так торопится",

"Сорри, милая, конечно, девочка, но почему ребенок на фото должен выглядеть не на свои годы? Тут на фото ей как будто 14/15 лет. Это неестественно и даже как-то вульгарно", - гласят комментарии под постом.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту девочки и ее мамы.

"Люди, сколько же у вас зависти. Что вы не можете позволить своим детям такое дорогущие платье, нанять такого визажиста и устроить такой дорогой праздник! Когда вы поймете, что Ариэла сама хочет так одеваться, краситься, и выглядеть?!" - написала одна из подписчиц.

Отметим, помимо Ариелы, Джиган и Оксана Самойлова воспитывают еще троих детей - дочерей Лею и Майю и сына Давида.

Напомним, весной этого года в семейных отношениях Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя Джигана - прим.ред.) развернулась настоящая драма. Пара долгое время не говорила о конфликте. Более месяца они жили отдельно.

Поклонники были в неведении происходящего, пока рэпер не начал публично извиняться перед своей супругой.

В одном из своих интервью Оксана Самойлова рассказала, что супруг каждый день вымаливает у нее прощения, но за что, это так и осталось загадкой для всех.

Позже супруги все же помирились и сделали общее заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2030383-neestestvenno-i-kak-to-vulgarno-zhenu-dzhigana-raskritikovali-za-makiyazh-12-letney-docheri/