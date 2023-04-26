"Мы неидеальные": Самойлова и Джиган сделали заявление после слухов о разводе

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова на странице в Instagram сделали публичное заявление и сообщили поклонникам о своем примирении, передает NUR.KZ.

Настоящая драма развернулась в семейных отношениях Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя Джигана - прим.ред.). Пара долгое время не говорила о конфликте. Более месяца они жили отдельно. Поклонники были в неведении происходящего, пока рэпер не начал публично извиняться перед своей супругой. В одном из своих интервью Оксана Самойлова рассказала, что супруг каждый день вымаливает у нее прощения, но за что, это так и осталось загадкой для всех.

"Есть новости, которые, возможно, кого-то порадуют или кого-то огорчат", - написала Самойлова в Stories.

Stories Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

После долгих слухов и интриг пара решила сделать официальное заявление и сообщить о своем примирении.

"Всем, кто переживал и очень хотел, чтоб мы помирились - мы помирились! У нас все хорошо. Мы неидеальные, но мы вместе", - сообщили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018263-my-neidealnye-samoylova-i-dzhigan-sdelali-zayavlenie-posle-sluhov-o-razvode/