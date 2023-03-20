"Сейчас мы не живем вместе": Оксана Самойлова прокомментировала слухи о разладе в семье

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Блогерша и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала на своей странице в Instagram слухи о разладе в семье, передает NUR.KZ.

Некоторое время не утихают слухи о размолвке в отношениях семьи Джигана и Оксаны Самойловой. Блогерша прервала молчание и ответила на вопросы подписчиков о супруге.

"Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так он в Москве, с детьми видится регулярно. Я не могу рассказывать, что случилось, потому что это не только моя история, но думаю, со временем все и так прояснится, хотим мы этого или нет", — прокомментировала Самойлова.

Рэпер в разговоре с изданием Super.ru также высказался о ситуации и заявил, что просто пишет альбом.

"Все просто: я пишу альбом, а это шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Я живу сейчас в нашем старом доме, все гуд", — рассказал музыкант.

Stories Оксаны Самойловой. Скрин: instagram.com/samoylovaoxana

Ранее пара сыграла роскошную свадьбу спустя десять лет после регистрации брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013546-seychas-my-ne-zhivem-vmeste-oksana-samoylova-prokommentirovala-sluhi-o-razlade-v-seme/